Corso gratuito per addetti segreteria

BIELLA - Ci sono ancora pochi posto nel corso gratuito di «Addetto amministrativo segretariale», in partenza presso Enaip Biella la prossima settimana.

Il corso è finalizzato allo sviluppo delle competenze necessarie per eseguire attività di segreteria e di front office presso uffici e imprese.

Nello specifico il percorso fornisce i contenuti necessari per utilizzare gli strumenti e le attrezzature di segreteria, gestire i flussi informativi, utilizzare tecniche di comunicazione, elaborare e archiviare lettere commerciali, modulistica di segreteria e semplici documenti amministrativi.

DURATA - Il corso, completamente gratuito, ha una durata di 600 ore, di cui 240 di stage, e rilascia un Attestato di Qualifica Professionale.

TITOLI RICHIESTI - Possono partecipare persone disoccupate in possesso del Diploma di scuola media secondaria di I° grado (Licenza Media)