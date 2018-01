Ponzone: frana lungo la strada che collega l'abitato a Pray

BIELLA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte, lunedì 8 gennaio, lungo la strada che collega Ponzone a Pray, per una frana. Diversi massi sono finiti lungo la sede stradale, bloccandola a metà. Solo il caso ha voluto che, in quel momento, non transitasse nessun veicolo. L'area è stata messa in sicurezza, in attesa dell'arrivo dei cantonieri della Provincia