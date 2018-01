Polizia: due denunciati per rapina

BIELLA - Due biellesi, un uomo e una donna, B.A., 54 anni, e D.E., 52, sono stati denunciati dalla Polizia per rapina tentata in concorso, mentre la complice è riuscita a darsi alla fuga ed è ricercata. L'episodio si è registrato ieri, domenica 7 gennaio, in un supermercato della città. Intorno alle 19, il terzetto ha cercato di oltrepassare le casse senza pagare una confezione di gamberi, una di tacchino e una birra. A frapporsi tra loro e l'uscita è stato l'addetto alla sorveglianza, che è stato aggredito dalla donna poi scappata. Questa lo ha prima spintonato, poi colpito con un ombrello e infine gli ha sputato addosso. Un diversivo per permettere ai complici di fuggire. Complici che invece sono stati bloccati dal personale e consegnati agli agenti di una Volante.