Orsi, quasi mille donazioni per la Banca del Giocattolo

BIELLA - Al centro commerciale Gli Orsi un grande successo per l’iniziativa Natale Solidale, che ha consentito di raccogliere 959 giochi usati in buono stato da destinare all’associazione Banca del Giocattolo, in favore dei bambini meno fortunati. È stata annunciata anche la vincitrice del favoloso viaggio a DisneyLand Paris: Manuela Azzolin (e con lei la sua famiglia)! Questo fantastico premio è stato offerto dal centro Commerciale Gli Orsi per omaggiare la generosità dei visitatori in occasione del Natale.

Manuela Azzolin con la sua famiglia (© Diario di Biella)