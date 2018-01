Biella, commercianti in lutto

BIELLA - Molta commozione in città, ma non solo, per la morte due commercianti conosciuti e stimati. Si tratta di Silvano Mazzia, 50 anni, che con il fratello Tiziano gestiva la rinomata panetteria di via Rosazza, nel quartiere di Chiavazza, già aperta fin dal primo mattino ed Ermanno Corniolo, 80 anni, responsabile del negozio di fiori di via Italia. Le date dei funerali non sono ancora state fissate dalle famiglie dei due commercianti.