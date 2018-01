Lavori ai passaggi pedonali, disagi in arrivo in centro città

BIELLA - La manutenzione che ha riguardato gli attraversamenti cubettati di fronte al centro commerciale I Giardini ora tocca anche ai passaggi pedonali di via Pietro Micca. L'intervento in quelli all'imbocco della strada è in programma a partire da mercoledì 10 gennaio: sarà necessaria, per consentire i lavori, una temporanea deviazione della circolazione. Resterà infatti chiusa fino al 24 gennaio la carreggiata in direzione Nord limitatamente al tratto tra la rotonda di via La Marmora e l'incrocio con via Oberdan. Niente limitazioni alla viabilità per il momento sulla corsia opposta. I percorsi alternativi saranno l'attraversamento del Quartiere degli Affari, con svolte in via De Marchi per chi arriva da via Torino e in via Eugenio Bona per cLavori ai passaggi pedonali, deviazione in via Pietro Miccahi proviene da via Ivrea, e rientro in via Pietro Micca passando da via Oberdan. Altrimenti è possibile usare la parallela via Garibaldi.