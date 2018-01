Ecco come avere contributi regionali se affittate una casa

BIELLA - E' stato pubblicato l'avviso per il contributo agenzie sociali per la locazione. Possono accedere ai benefici i cittadini italiani o di un paese dell’Unione Europea ovvero i cittadini extracomunitari in possesso di un regolare permesso di soggiorno, con Isee inferiore a 26 mila euro, con residenza anagrafica o attività lavorativa da almeno un anno nel comune sede di Biella. Per gli ulteriori requisiti si rimanda all’avviso pubblico.

CONTRIBUTO - Per ottenere il contributo regionale è necessario sottoscrivere un nuovo contratto di locazione a canone concordato ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 con lo stesso proprietario dell’alloggio già locato, ma con canone inferiore rispetto al contratto in corso di validità, oppure con un nuovo proprietario.

COME E DOVE - La domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta dal richiedente, utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti, ed in distribuzione gratuita presso gli Uffici del Comune di Biella, ovvero sul sito del Comune di Biella. L’istanza deve essere consegnata su appuntamento all’ufficio politiche abitative, entro e non oltre il 30 settembre 2019, nei seguenti orari: lunedì martedì mercoledì venerdì ore 9.00- 12.00, giovedì ore 8– 16. Il termine di raccolta delle istanze è subordinato all’esaurimento dei fondi regionali erogati per un totale di circa 78 mila euro.