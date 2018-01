Biellese in ginocchio per il maltempo

BIELLA - Sono una decina gli interventi effettuati, nella notte, dai vigili del fuoco, a causa dei danni causati dalle precipitazioni e dal vento, che hanno colpito tutto il territorio. In particolare, a Zumaglia, diversi arbusti finiti sulla sede stradale hanno messo in pericolo la circolazione. A Trivero-Ponzone, invece, lungo la provinciale, sono precipitati detriti rocciosi. Ancora da segnalare, a Masserano, il danneggiamento di sei auto a causa di due profonde buche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per segnalare il rischio agli automobilisti in transito, in attesa dell'arrivo dei cantonieri della Provincia.