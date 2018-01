Pioggia e neve, revocato il divieto di pesca

BIELLA - A seguito delle abbondanti precipitazioni nevose e piovose, la sopravvivenza della fauna acquatica nei corsi d'acqua del territorio non è più in pericolo, pertanto con l'ordinanza n. 2 in data 8 gennaio, (con decorrenza 10 gennaio 2018) è stata disposta dalla Provincia di Biella la revoca dell'ordinanza n. 161/2017 del 30 ottobre 2017, avente per oggetto: "Divieto di pesca in acque ciprinicole sull'intero territorio provinciale». Sono definite acque ciprinicole o di categoria B le acque popolate in prevalenza da pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi, quindi saranno presenti maggiormente carpa, barbo, rutilo, tinca, cefalo, scardola ,alborella, cavedano, persico e luccio.