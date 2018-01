Questura: arrivati quattro nuovi dirigenti

BIELLA - Il Questore di Biella, Nicola Parisi, ha presentato questa mattina, martedì 9 gennaio, i quattro nuovi funzionari che hanno preso servizio negli uffici di via Sant'Eusebio e di via Tripoli. Si tratta dei commissari capo: Alessandro Corbetta, 29 anni, di Albiate Brianza che sostituisce il collega Massimo Pettierre alla Digos; Rossana Imbimbo, 31, di Avellino, nuovo Capo di Gabinetto, al posto di Franceschina De Dominicis; Giovanni Buda, 34, di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) che dirigerà la Squadra Volanti; e in ultimo Simone Morello, 45, che presiederà la Polstrada al posto di Maria Adelaide Tedesco. Quest'ultimo arriva da un lungo iter lavorativo, costellato di grandi soddisfazioni, dal Triveneto. Per tutti loro il Questore, Nicola Parisi, ha avuto parole di soddisfazione e l'augurio di un proficuo lavoro, all'insegna del servizio a favore della collettività.