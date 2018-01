Lavori stradali rimandati per la pioggia. Prosegue l'allerta meteo

BIELLA - La pioggia che cade da domenica ha rallentato la riapertura dei cantieri in via Repubblica, via Piave e via Tripoli, procrastinando anche la chiusura parziale al traffico delle tre strade. Quasi certamente gli scavi e gli interventi riprenderanno domani, mercoledì 10 gennaio, con la conseguente deviazione per le auto. Domani è prevista la chiusura anche della carreggiata in direzione Nord di via Pietro Micca tra via La Marmora e via Oberdan.

LA PIOGGIA - Il bollettino di oggi ha prolungato fino alle 13 di domani la situazione di allerta 1 per rischio idrogeologico in tutta la Provincia di Biella. Finora non si registrano particolari danni o problemi in città, dove sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia da domenica, con il Cervo che ha raggiunto il livello massimo di 1,25 metri stamattina.

PULIZIA - Certamente è stato prezioso, per prevenire guai, il lavoro di ripulitura dei greti dei torrenti svolto nelle passate settimane dalle imprese specializzate e dai volontari Aib (qui al lavoro sul rio Bolume). La Protezione civile del Comune di Biella resta in preallarme fino alla cessazione dell'ondata di maltempo