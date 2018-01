Riparte la nuova stagione agonistica della Rhythmic School

CANDELO - Dopo un 2017 sfavillante e denso di grandi risultati, la Rhythmic School – Scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Sphilevaya si prepara ad affrontare la nuova stagione agonistica 2018 con la consueta professionalità e dedizione. Le ragazze dei vari gruppi hanno proseguito gli allenamenti senza interruzioni anche nel periodo natalizio per farsi trovare pronte ed iniziare nel migliore dei modi anche questo nuovo anno agonistico. E’ ancora vivo e stimolante l’eco dei successi che hanno portato le atlete di Tatiana Shpilevaya ad essere il team di Ginnastica Ritmica piemontese più titolato di sempre. Ventisette sono i titoli nazionali conquistati in poco più di dieci anni. L’ultimo, a fine novembre, la difficile e splendida conquista del campionato di serie A2.

DI NUOVO AL VIA - Accantonata la piacevole euforia dei successi, si riparte con la prima prova del campionato regionale AICS, che si disputerà domenica a Candelo con l’organizzazione della Rhythmic School. In pedana a contendersi lo scettro regionale delle varie categorie circa duecento atlete suddivise per età e per capacità tecnica. Circa quaranta saranno le RSgirls in gara che tenteranno di emulare le compagne plurivincenti. In cabina di regia lo staff dirigenziale della Rhythmic School, in campo al seguito delle atlete le istruttrici Arianna Prete, Lena Chursina, Alessandra Balocco, Cristiana Berruti, Martina Impallaria e Teresa Romano e le assistenti Letizia Alberti, Rebecca DiSiena e Giada Lideo.