Luigi Di Maio a Biella per parlare di lavoro

BIELLA - La campagna elettorale nazionale sta entrando nel vivo anche sotto il Mucrone. L'evento della settimana è l'arrivo del leader del Movimento 5 Stelle, ed aspirante premier, Luigi di Maio. L'appuntamento è per venerdì all'Agorà Palace, dove gli attivisti biellesi hanno organizzato un convegno sul tema del lavoro cn diversi altri ospiti (i deputati Mirko Busto, Claudio Cominardi e Davide Bono). Organizza l'appuntamento Giovanni Rinaldi consigliere comunale a Biella, per il movimento grillino. La conferenza inizierà alle ore 18, seguirà un aperitivo alle ore 20. Per tutti coloro che sono sono interessati a partecipare all’aperitivo (15 euro a persona) è necessario recarsi presso l’Hotel Agorà per versare la quota ed evitare così code all’ingresso venerdì.

CONVEGNO - Voluto dal M5S «Lavoro 2025» è il primo studio previsionale che, a partire dalla rivoluzione tecnologica in corso, descrive le caratteristiche del mondo del lavoro nel prossimo decennio. La ricerca è stata coordinata dal sociologo Domenico De Masi e condotta secondo il metodo scientifico Delphi con la collaborazione di undici esperti di varia estrazione (Leonardo Becchetti, Federico Butera, Nicola Cacace, Luca De Biase, Donata Francescato, Fabiano Longoni, Walter Passerini, Umberto Romagnoli, Riccardo Staglianò e Michele Tiraboschi, ciascuno ignaro di chi fossero gli altri e di chi fosse il committente) e vuole essere uno strumento fondamentale per programmare le future politiche del lavoro, ma anche educative, formative, industriali e di welfare.