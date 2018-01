Studentessa del Bona vince un viaggio in Nepal

BIELLA - Aurora Galavotti dell’Istituto Bona vince un viaggio in Nepal nel primo hackathon in Italia sulla montagna. E sei ragazzi della 4ªP indirizzo turistico dell’istituto Bona hanno partecipato a Milano al primo hackathon sulla montagna in Italia. I sei ragazzi biellesi, divisi in gruppi misti, ognuno proveniente da parti diverse d’Italia, per due giorni hanno intensamente collaborato e lavorato per realizzare un lavoro.

LA SFIDA - La sfida era creare qualcosa di innovativo ma allo stesso tempo realizzabile sulla coppia sport-montagna. Aurora Galavotti, che ha fatto parte del gruppo vincitore, ha vinto un viaggio in Nepal, che intraprenderà ad agosto. Aurora ha detto: «Noi abbiamo creato un’associazione formata da persone che hanno subito danni e fatto incidenti in montagna. Lo scopo di queste persone è recarsi in scuole, fiere e posti convenzionati per fornire informazioni sui pericoli della montagna. Il nostro obiettivo è stato quindi quello di diminuire la percentuale di incidenti, che è altissima soprattutto nei giovani, che si recano in montagna senza conoscenze e competenze. Abbiamo progettato anche un sito web ed un app per il telefono».