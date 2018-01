Ancora buche sull'asfalto e ancora auto danneggiate

BIELLA - Ancora tre auto danneggiate a causa dei cedimenti stradali causati dal maltempo di questi giorni, con inevitabili polemiche anche sul web sulle responsabilità delle pubbliche amministrazione. In questa occasione, gli episodi si sono registrati a Cerrione e Massazza, dove sono dovuti intervenire i carabinieri, per ripristinare la viabilità, in attesa dell'arrivo dei cantonieri. Diverse segnalazioni però arrivano anche dal capoluogo provinciale.