Vigliano: donna borseggiata al supermercato

VIGLIANO - Va a fare spesa al supermercato e viene derubata. Vittima una donna di 42 anni che ieri, mercoledì 10 gennaio, intorno alle 20 stava concludendo gli acquisti, a Vigliano. Nei pressi della cassa, ha aperto la borsa, mettendo in bella vista il portafogli. È stato allora che una coppia ne ha approfittato e glielo ha sottratto, per poi darsi a una precipitosa fuga, abbandonando anche i generi alimentari che intendeva comprare. Il danno ammonta a 50 euro, per quello che riguarda i contanti, senza considerare la sparizione di documenti e carte di credito. Ladri in azione anche Cavaglià, dove hanno fatto irruzione in una casa di via Roncale. Nel bottino sono finiti monili in oro, in I-Phone e altri oggetti tecnologici. Sui fatti indagano i carabinieri.