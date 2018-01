Biella Rugby: da ora in avanti vietato sbagliare

BIELLA - Riparte dopo le festività natalizie il campionato di Serie B. Una lista di tre incontri che comprendono l’ultima gara del girone di andata e la prima di quello di ritorno, poi una nuova sosta per la discesa in campo delle Nazionali impegnate nel prossimo 6 Nazioni.

Edilnol Biella Rugby riparte con la seconda trasferta milanese, sul campo dell’Amatori & Union, tranquilla compagine di periferia. Migliore tra le neopromosse, dopo aver pagato le fisiologiche differenze di settaggio della categoria superiore, i milanesi bianchi e gialli sembrano essersi ambientati alla perfezione. Dopo aver pareggiato con Piacenza nel primo match della stagione, sono incappati in una serie di quattro sconfitte, ma nella sesta giornata, sul proprio campo, hanno trovato la forza per rompere gli schemi ed hanno battuto Capoterra, squadra che per i gialloverdi rappresenta invece la prima caduta di quest’anno. La domenica successiva, la seconda ed ultima vittoria, sul campo di Bergamo, poi le sconfitte con Monferrato e nel derby milanese con gli universitari.

L'ANALISI - Più brillante la prima parte di campionato per Biella, ma la sconfitta rimediata a Monferrato prima della pausa, pesa come un macigno sull’umore dell’intero team che a questo punto del campionato, non può permettersi altri passi falsi. Durante la pausa dagli impegni ufficiali, le sedute di allenamento non si sono quasi mai interrotte se non esclusivamente per i giorni di festa. Dal quattro di gennaio, sul campo di via Salvo D’Acquisto, si lavora con grande regolarità e impegno. Domenica gli Orsi giocano per vincere, nulla di meno. Da tenere d’occhio sul campo di Alghero lo scontro al vertice della classifica, ma anche l’incontro che Cus Milano, attualmente appaiata a Biella, giocherà a Bergamo e dal quale potrebbe guadagnare cinque facili punti.



DICHIARAZIONI - Aldo Birchall, assistant coach Brc: «I ragazzi sono perfettamente in forma e pieni di voglia di ricominciare a giocare partite vere. Durante queste vacanze si sono impegnati a fondo e visto che il nostro ultimo incontro non ci ha regalato grandi soddisfazioni, vediamo il prossimo come l’occasione per rifarci. Giocheremo per ottenere il risultato e con questo intendo: prima portare a casa la partita, poi eventualmente anche il punto di bonus. Amatori & Union sono una squadra che abbiamo visto poco giocare, ma durante la stagione è migliorata parecchio. Hanno anche loro qualche giocatore di punta, ma a loro favore deporrà soprattutto il fattore campo. Per noi si tratta di ingranare bene, perché già la settimana dopo, abbiamo in casa un altro scontro diretto, quello con Alghero. Dobbiamo concentrarci al massimo sulla nostra prestazione. Creare palloni puliti per poter giocare in velocità. Creare una bella base sulla quale i trequarti possano costruire. Giocheremo in modo un po’ più semplice di come abbiamo fatto le ultime volte, fondamentale sarà cercare di ritrovare la parte divertente del gioco. Siamo fiduciosi». Kick off ore 14.30.



Serie B girone 1 – 10a giornata – 14-01-18: Sondrio - Amatori Capoterra; Bergamo – Cus Milano; Lumezzane – Amatori Novara; Lecco – Piacenza; Amatori Alghero – Monferrato; Amatori & Union Milano – Edilnol Biella Rugby Club.



Classifica: Monferrato punti 40; Amatori Alghero 38; Edilnol Biella Rugby e Cus Milano 32; Lumezzane 25; Amatori Capoterra 23; Piacenza 20; Sondrio 18; Lecco 14; Amatori & Union Milano 12; Amatori Novara 10; Bergamo 5.