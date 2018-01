​Case della Salute: attivo l’ambulatorio infermieristico per medicazioni e assistenza

BIELLA - Aumentano i servizi che l’Asl di Biella offre ai cittadini attraverso la casa della salute presente all’interno dell’ospedale. Lo spazio, rinnovato e inaugurato a dicembre scorso, vede dall’8 gennaio attivo a pieno regime l’ambulatorio infermieristico territoriale che in precedenza era collocato in Piastra A. Attivo sette giorni su sette, dalle 13.30 alle 14.30, tale ambulatorio è una porta di accesso diretta che i cittadini hanno a disposizione per terapie iniettive e, medicazioni. L’accesso è libero, senza prenotazione, ma è necessario disporre di impegnativa medica.

NOVITA' - Da lunedì 15, inoltre, sarà aperto dalle 9,30 alle 12,30, un altro ambulatorio dove vengono forniti gli ausili per l’incontinenza (pannoloni). Attività queste che si integrano a quelle già presenti, tra cui l’ufficio di coordinamento dell’attività infermieristica territoriale, già operativo da dicembre. «Ricordiamo che la realtà presente all’interno di quest’ala dell’ospedale comprende tre piani di servizi per i cittadini: farmaceutica territoriale, vigilanza e assistenza sanitaria penitenziaria, distribuzione di ausili per l’incontinenza, Ufficio per la gestione degli inserimenti in strutture Residenziali per Anziani e Disabili, Direzione del Distretto e dei Servizi Amministrativi Territoriali, Coordinamento dei CUP territoriali. Compresi in tale area anche i nuovi uffici dedicati alla protesica, all’assistenza domiciliare integrata, alla distribuzione dei ricettari per i medici convenzionati, collocati sempre sullo stesso piano nell’ex area commerciale» si legge in una nota ufficiale.