Le maglie dei campioni del calcio in mostra al Piazzo

BIELLA - La numero 8 di Rino Gattuso indossata nel quarto di finale contro l'Ucraina ai Mondiali 2006, quelli che l'Italia vinse, la numero 1 di Gigi Buffon con cui parò tre rigori nella finale per il terzo posto della Confederations Cup del 2013 fino alla numero 21 di Davide Zappacosta portata nel recentissimo derby di Londra Chelsea-Arsenal: sono solo alcune delle perle della collezione di maglie da calcio che saranno il cuore della mostra al centro del progetto #calciodeicampioni, che dalla fine di gennaio a marzo porterà in città eventi legati allo sport preferito dagli italiani. Oltre alla mostra, intitolata "Il mito del calcio, dal glorioso passato un esempio per il futuro", spicca la partita che la Nazionale Under 18 disputerà allo stadio La Marmora-Pozzo: la data prescelta per Italia-Olanda è venerdì 23 marzo.

MOSTRA - Due saranno le sezioni principali della mostra, come due saranno le sue sedi: Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa al Piazzo. La collezione di circa cinquanta maglie di campioni che hanno fatto la recente storia calcistica mondiale appartiene ad AlessandroAlciato, biellese e inviato speciale di Sky Sport. È lui il curatore della mostra insieme all'altro giornalista biellese Gabriele Pinna, che si è occupato soprattutto della seconda parte, dedicata alla memoria di Vittorio Pozzo, il commissario tecnico originario di Ponderano che tra il 1934 e il 1938 guidò l'Italia alla vittoria in due Mondiali e un'Olimpiade. Immagini del suo archivio insieme ad altre foto d'epoca del calcio a Biella tracceranno un profilo di un personaggio che ha scritto la storia del pallone in Italia. La mostra aprirà al pubblico venerdì 26 gennaio ma sarà inaugurata martedì 23 con una cerimonia a cui sarà presente Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori e candidato alla guida della Figc.

E ANCORA - Altri eventi collaterali saranno organizzati in un calendario che #calciodeicampioni vuole dedicare soprattutto ai più giovani: interventi nelle scuole saranno tenuti da calciatori e allenatori famosi, Asl Biella e Panathlon saranno coinvolti per svolgere i temi rispettivamente degli stili di vita sani e del fair play. Gli studenti del liceo sportivo dell'Iis Quintino Sella saranno invece nel team delle guide della mostra. L'idea di #calciodeicampioni vede coinvolti, oltre al Comune di Biella, l'associazione Stilelibero, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e lo sponsor principale Bonprix, mentre Sky Sport è il media partner nazionale