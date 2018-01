Eventi a Biella, 7 cose da fare il 13 e il 14 gennaio

BIELLA – Musical, la Vespa in mostra, feste, appuntamenti in montagna e attività per i più piccoli. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti e godersi il weekend.

Musical

Il 13 gennaio alle 21, al Teatro Sociale Villani, «Involontari», il musical sul tema della diversità. Con la partecipazione di Nicole Orlando, campionessa paralimpica e protagonista di Ballando con le Stelle. Ingresso con offerta libera. Info: Scuola Intrecci d'Arte: 338 722 5831, www.intreccidartebiella.it, intreccidartebiella@gmail.com.

La Vespa nella storia e nell'arte

Dal 13 gennaio al Macist Museum, (via Costa di Riva 9), una grande mostra dedicata alla Vespa, mito italiano nato a Biella nel 1945 e conosciuto in tutto il mondo come simbolo di libertà e icona del design. In esposizione esclusive opere d'arte realizzate da 36 fra i maggiori artisti italiani contemporanei e un'importante selezione di modelli storici della Piaggio. Un evento pensato e fortemente voluto dal fondatore del Macist: il maestro Omar Ronda. Inaugurazione sabato 13 gennaio alle 18. Orari mostra: sabato e domenica dalle ore 15 alle 19.30. Ingresso libero e gratuito. Per info: Macist Museum: 338 8772385, www.macist.it, info@macist.it

Reggae party

In collaborazione con Ride Again Crew (Bornasco Reggae Festival e Jam_iT), Hydro (via Serralunga) presenta «Music Monks». Sul palco i dj storici che hanno segnato la scena reggae biellese e non solo: Giki, Street e Ruuumbabox.

Outdoor

Il 13 gennaio alle 19, a Bielmonte, un'avvincente sfida in notturna a squadre (composte da 2 a 5 membri) con ritrovo alle 19 allo Chalet Bielmonte. A seguire cena tipica e premiazione. Per info: Chalet Bielmonte: 015 744126, www.oasizegna.com, info@oasizegna.com.

Teatro dialettale

Il 13 gennaio alle 21 al Cineteatro di Mosso, la Compagnia Teatrale «I nuovi Camminanti» di Biella presenta «Na fomna an poc...ondriaca», commedia brillante in due atti scritta e diretta da Anna Bruni. Con: Maurizia Mosca, Fernanda Gionco, Laura Vittino, Cristina Colonna, Katia Bottura, Anna Bruni, Carlo Cantone, Alberto Fante, Massimo Negro.

Domenica a teatro

Il 14 gennaio alle 16, al Teatro Comunale di Cossato, «Le berte a veulo piumè al merlo». Compagnia Ij Malinteis di Borgaretto Beinasco (TO). Per info: Il Contato del Canavese: 0125 641161, 015 93899, www.ilcontato.it, biglietteria@ilcontato.it.

Per i più piccoli

Il 14 gennaio dalle 15.30 alle 16.30 al Brich di Zumaglia, sala del Castello, «Fiabe al Castello accanto al camino». L'appuntamento offre la possibilità di ascoltare favole fantastiche, che parlano di principi e principesse, animali e luoghi misteriosi, avventure e sorprese. Davanti al grande camino acceso i bambini si potranno accomodare tra tappeti e coperte per ascoltare le letture. Come consuetudine, potranno portarsi la loro copertina e il loro peluche. I partecipanti possono unirsi all'ascolto in qualsiasi momento. Si ricorda che il parco è sempre accessibile, tutti i giorni della settimana. Al sabato e alla domenica è inoltre aperto anche il Castello (dalle 10 al tramonto). Per informazioni: Ars Teatrando: 333 5283350, www.brichdizumaglia.it, info@brichdizumaglia.it.