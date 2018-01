Polizia: ancora una denuncia per droga

BIELLA - Un 24enne residente nel Biellese è stato denunciato dalla Polizia per detenzione e possesso di droga. Il giovane questa notte, intorno alle 3,30 è incappato in un posto di controllo. Già conosciuto per i suoi precedenti, aveva 20 grammi di hashish nascosti addosso. Grammi sufficienti per scattare la perquisizione in casa, subito autorizzata dal magistrato di turno, che ha dato esito positivo. Nell'alloggio, infatti, celati nel bastone di una tenda, c'erano 0,33 grammi di cocaina, mentre in un barattolo di vetro altro stupefacente, in foglie.