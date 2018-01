Entra di notte in un supermercato per mangiare

BIELLA - Forza la porta di ingresso di un supermercato, di Biella, e si nasconde tra gli scaffali per mangiare. A venire denunciato per furto aggravato è stato un 57enne, italiano, senza fissa dimora. L'uomo questa notte, venerdì 12 gennaio, si è introdotto nell'esercizio pubblico, senza rendersi conto di aver fatto scattare il sistema di allarme. Una volta dentro, ha iniziato a pasteggiare. Ed è con il cibo in mano che lo hanno sorpreso gli agenti di una Volante, poco dopo la mezzanotte. Ma non finisce qui. Il 57enne era in possesso di attrezzi atti allo scasso, che gli sono costati un'ulteriore denuncia.