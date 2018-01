Cossato: derubata dei lavori a maglia

COSSATO - Magliette, sciarpe e altri capi di abbigliamento in lana sono finiti del bottino dei ladri che ieri, giovedì 11 gennaio, si sono introdotti in un garage di Cossato. Dopo aver forzato il cancello, hanno messo tutto a soqquadro e sottratto i lavori a maglia che la proprietaria, una donna di 79 anni, aveva preparato. Alla derubata, accortasi del furto, non è rimasto altro da fare che contattare i carabinieri.