Dorzano, rientra dalle vacanze e trova la casa svaligiata

DORZANO - Rientra da una vacanza all'estero e trova l'abitazione svaligiata dai ladri. È accaduto a Dorzano. Il padrone di casa, un uomo di 78 anni, tornato dopo aver trascorso il mese di dicembre fuori dall'Italia, ha trovato la porta d'ingresso forzata e le camere a soqquadro. Il danno subito non è ancora stato quantificato. E ancora, a Camburzano, ladri in azione in via Provinciale. A prendere il volo sono stati monili in oro, orologi e un notebook. A presentare denuncia ai carabinieri è stato il derubato, un uomo di 60 anni, che si era assentato per pochissimo tempo dalla casa.