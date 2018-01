Portula: finisce con l'auto contro un albero

TRIVERO - Un automobilista di 88 anni, residente in paese, è finito in ospedale ieri, sabato 13 gennaio, dopo aver perso il controllo del suo veicolo ed essere finito fuori strada, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Il pensionato, al volante di una Ford Fiesta, stava percorrendo una via di Frazione Granero, a Portula, quando improvvisamente ha sbandato ed è andato a sbattere contro un albero. Soccorso da altri automobilisti di passaggio, è stato in seguito trasportato da un'ambulanza del 118 al Pronto Soccorso di Ponderano e trattenuto, vista l'età, per ulteriori accertamenti. Non è comunque in pericolo di vita.