BIELLA - Biellese in lutto per la morte di Aldo Sola, figura storica del territorio sia per il suo antifascismo sia per la sua lunga esperienza di amministratore. Nato a Buenos Aires il 7 febbraio 1914, è di origini valdenghesi. Aldo Sola si laureò in Medicina, a Bologna, ma fu richiamato alle armi nel 1941 e fu poi tenente degli alpini nel Battaglione "Monte Bianco", a Trieste e poi a Muggia. Dopo l'8settembre 1943 rimase in zona. Entro nella Resistenza locale fino alla Liberazione. La scorsa settimana era mancata la moglie Mara Camata, che aveva 63 anni e da tempo era gravemente malata.

DOPOGUERRA - Aldo Sola nel dopoguerra a Vigliano ha fatto il medico di base della mutua ed il pediatra sino al 1985. Nel corso degli anni ha scritto libri e saggi. Negli anni Settanta si iscrisse al Partito Comunista Italiano, per un decennio, diventando anche sindaco. S'impegno sempre in prima persona per la causa dei disabili.