Polizia: straniero denunciato per furto

BIELLA - Un cittadino pakistano, di 23 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato dalla Polizia per furto aggravato. Il giovane è stato bloccato ieri, domenica 14 gennaio, in un supermercato di Biella, dal personale di sorveglianza, mentre cercava di oltrepassare le casse con refurtiva per un valore di poco superiore ai 50 euro. Nel bottino: un caricabatterie, un confezione di solette ortopediche e un paio di cuffie per bloetooth. Agli agenti di una Volante, subito intervenuti sul posto, ha detto che la merce era di due connazionali, che gliela avevano affidata, e che poi si erano dileguati. Una spiegazione che non è bastata a evitargli la denuncia.