Perde il controllo dell'auto e abbatte due cartelli stradali

BIELLA - Un 38enne di Pecetto Torinese è finito in ospedale, ieri, domenica 14 gennaio, dopo essere finito fuori strada con l'auto e aver abbattuto un paio di cartelli stradali. L'incidente è avvenuto a Salussola, intorno alle 16. Al volante di una Bmw 318, il 38enne ne ha perso improvvisamente il controllo, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, che ora stanno aspettando l'esito del test alcolemico. E sempre alla stessa analisi è stato sottoposto anche un 50enne di Ronco che, sempre ieri, è rimasto coinvolto in uno schianto, in paese. Alla guida di una Yundai, si è scontrato con la Toyota di un uomo di 38 anni, di Ronco, e la Ford Ka di una 41enne di Vigliano. Nessuno dei conducenti è rimasto ferito.