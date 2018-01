Abbandona l'auto in mezzo alla strada

BIELLA - I carabinieri stanno cercando di rintracciare l'automobilista che questa notte, in via Milano, a Vigliano Biellese, è andato a sbattere con l'auto contro due vetture in sosta e poi si è dileguato, abbandonando il veicolo in mezzo alla strada. Erano circa le 3. Da accertamenti è risultato che il mezzo, una Bmw 320, risulta essere intestata a un 27enne di Biella, ma non è certo che fosse lui alla guida. Chiunque ci fosse, rischia la denuncia per omissione di soccorso, reato che il Codice della strada estende anche ai beni danneggiati.