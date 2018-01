Il Biellese piange Lino Zanchetta

PONDERANO - «Una notizia che ci lascia attoniti e senza parole adeguate per descrivere una perdita così dolorosa, improvvisa e significativa. E’ mancato stamane Lino Zanchetta da più di un lustro istruttore delle squadre della nostra Scuola Calcio. Tutta la società si stringe attorno alla moglie, al figlio Andrea e ai familiari in questo momento difficile e doloroso. Rimarrà nella memoria un ricordo indelebile.

I suoi insegnamenti, la sua passione educativa e i suoi valori continueranno a vivere in tutti noi e in coloro che hanno avuto la fortuna di stargli accanto su un campo da calcio». Queste le struggenti parole apparse stamane sulla bacheca ufficiale del Ponderano Calcio, sul profilo social di Facebook. Una notizia che ha colpito tutto il Biellese, non solo quello sportivo. Domani, alle 18.30, sarà recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di Gaglianico. Mercoledì 17 gennaio, alle 11, avranno luogo i funerali, sempre a Gaglianico.