Città Studi, la biblioteca arriva a 50 mila libri catalogati

BIELLA - Il 2018 inizia subito col piede giusto per la biblioteca di Città Studi Biella. Nei giorni scorsi è stato tagliato il nastro dei 50.000 volumi catalogati, traguardo raggiunto con l’opera di Henri Matisse, Dernières oeuvres de Matisse, 1950-1954 Paris, raccolta litografica inserita nella prestigiosa collana delle Èditions de la Revue Verve, 1958. Negli anni la biblioteca di Città Studi ha saputo aprirsi alle novità per garantire una gamma di servizi sempre al passo coi tempi e con le mutate esigenze degli utenti, basti pensare ai servizi digitali della Digital Biblio Access scelti da oltre mille iscritti lo scorso anno, pur restando fedele a se stessa e ai pilastri delle sue fondamenta.

Senza troppo clamore ma con zelante impegno, infatti, è continuato l’operoso lavoro di catalogazione del patrimonio librario, passato dai 15.000 volumi del 2007 ai 50.000, simbolicamente festeggiati a fine 2017. Un patrimonio cresciuto grazie, non solo, agli acquisti rivolti agli studenti dei corsi universitari di Città Studi ma anche alle numerose donazioni di privati e istituzioni.

UNIVERSITA' - I testi, estremamente eterogenei tra loro, sono suddivisi per praticità di consultazione nelle sezioni: Tessile, Biella, Economia, Ingegneria, Scienze Sociali, Narrativa e Generale (informatica, filosofia, religione, grammatiche straniere, arte, cinema, geografia e storia). Circa 12.000 volumi sono collocati a scaffalatura aperta, mentre tutto il materiale posseduto è consultabile attraverso il catalogo on-line del Polo Bibliotecario Biellese. La biblioteca è collocata all’interno del campus universitario di Città Studi, ma è di libero accesso e fruizione da parte di chiunque. In questo inizio d’anno, per garantire un servizio ancora più funzionale, in concomitanza con la preparazione degli esami universitari, la biblioteca proroga l’orario di apertura del sabato mattina.

ORARI - Sino al 17 febbraio 2018 sarà aperta con orario continuato 8 -19 da lunedì a venerdì e con orario 8.30 – 18 nella giornata di sabato, garantendo tutti i servizi. Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente la biblioteca, chiamando il numero 015 8551107, scrivendo a biblioteca@cittastudi.org, consultando il sito www.cittastudi.org/biblioteca o la pagina facebook @cittastudibiblioteca.