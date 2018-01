BIELLA - Nella suggestiva cornice del PalaYamamay di Busto Arsizio, la Prochimica Novarese Virtus Biella torna al successo dopo due sconfitte consecutive, battendo 3-1 le giovani della Unet E-Work Busto Arsizio, seconda squadra del blasonato sodalizio di serie A, difendendo così il terzo posto dall'assalto di Albisola e rosicchiando un punto al Pavic Romagnano. Un bel regalo da tre punti per festeggiare il 23° compleanno di Michela Bevilacqua. La vittoria arriva dopo una buona prestazione di squadra che ha visto ben quattro nerofucsia andare in doppia cifra: l’opposta Morandi, la banda El Hajjam e le centrali Bogliani e Ubezio.



LA GARA - La Prochimica inizia la gara con Mariottini e capitan Morandi a formare la diagonale palleggio-opposto, Diego ed El Hajjam in banda, Bogliani e la nuova arrivata Ubezio al centro con Baratella libero. La partita è da subito equilibrata, con le nerofucsia che contengono l'impeto delle padrone di casa nei primi punti e riescono a prendersi un piccolo vantaggio sul 14-17 (time out Busto) e a chiudere il set, dopo un tentativo di rimonta andato male delle giovani giocatrici lombarde, sul 21-25. Le ragazze di coach Mucciolo ricominciano bene anche nel secondo set (4-7, time out Busto Arsizio) ma l'Unet entra in ritmo e prima impatta a quota 10, poi scappa in avanti. A nulla serve il time out sul 19-16, le biellesi soccombono per 25-20. Il ko nella seconda frazione non spaventa le ragazze di coach Mucciolo, che rientrano in campo decise e grazie alla buona vena di El Hajjam e Ubezio prendono un largo vantaggio (5-12, poi 8-17) che gestiscono fino al punto del 17-25 firmato Marianna Bogliani. Dopo il successo nel terzo set, la gara torna a farsi equilibrata con le giovani lombarde vogliose di ottenere preziosi punti salvezza: Mucciolo prova a dare una scossa inserendo Fonsati (risulterà determinante in difesa) per Diego sul 6-5 per le padrone di casa. La gara continua sul filo dell'equilibrio e con continui sorpassi (15-13, poi 17-19 e pari a quota 21) e arriva ai vantaggi, dove la Prochimica fa valere la sua maggiore esperienza e riesce a portarsi a casa la vittoria con il 24-26 finale.



Unet E-Work Busto Arsizio-Prochimica Novarese Virtus Biella 1-3

(21-25, 25-20, 17-25, 24-26) Mariottini 2, Morandi 17, Bogliani 12, Ubezio 13, El Hajjam 14, Diego 5, Fonsati 2, Piccioni 0. Libero: Baratella. N.e. Peruzzo, Cavalieri, Bevilacqua. Allenatori Mucciolo e D'Ettorre. Dir. Vecco Garda.