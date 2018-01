Cerrione: motociclista finisce in ospedale

CERRIONE - Un motociclista di 38 anni, di Vigliano, è rimasto ferito ieri, lunedì 15 gennaio, in un incidente avvenuto a Cerrione. L'uomo, intorno alle 8, stava percorrendo via Papa Giovanni XXIII° in sella a una Vespa quando, per cause in corso di accertamento da parte delle Forze dell'Ordine, si è scontrato con la Fiat Panda condotta da una donna di 61 anni, residente a Vergnasco. Finito a terra e soccorso da un'ambulanza del 118, il 38enne è stata trasportato al Pronto soccorso di Ponderano per le cure del caso.