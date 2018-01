Distrugge la vetrata di un bar e scappa

CAVAGLIA' - Litiga con gli altri avventori di un bar, in centro Cavaglià, e, in preda all'ira, distrugge una vetrata del locale per poi darsi alla fuga. Il folle episodio è avvenuto ieri, lunedì 15 gennaio, intorno alle 16, in via Vercellone, dove sono intervenuti i carabinieri, su richiesta della commerciante, una donna di 45 anni, residente a Torino. Questa ha raccontato che l'uomo, dopo aver mandato in frantumi il vetro, si era allontanato a bordo di un veicolo. Ai militari dell'Arma sono bastati pochi minuti per rintracciare il soggetto, un 63enne di Cerrione, ferito a una mano. Nelle prossime ore, se la barista sporgerà querela, verrà denunciato per danneggiamento.