Ubriaco rischia di venire investito in via Pietro Micca

BIELLA - Un'ambulanza del 118 e una pattuglia dell'Arma sono dovute intervenire ieri pomeriggio, lunedì 15 gennaio, in centro città, dove un uomo ubriaco rischiava di essere investito dai veicoli in transito. Erano circa le 17,30 quando alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l'allarme. Un soggetto barcollava, in via Pietro Micca, nei pressi dell'Ufficio postale, finiva a terra, si rialvaza, nel tentativo di raggiungere un vicino bar. Quando i carabinieri sono giunti sul posto hanno scoperto che si trattava di un 70enne di Andorno, noto da decenni per le sue intemperanze. Caricato su un'ambulanza, è stato trasportato al Pronto Soccorso di Ponderano a smaltire la sbronza.