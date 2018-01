Apertura al pubblico più estesa per i giardini di via Orfanotrofio

BIELLA - Nasce da una richiesta di un gruppo di genitori di Riva il prolungamento dell’orario di apertura dei giardini di via Orfanotrofio all’angolo con vicolo Galeazzo. Collocati tra la scuola elementare De Amicis e la materna Villa Petiva, da settembre a giugno sono prevalentemente a servizio dei giovani allievi mentre d’estate viene garantita l’apertura al pubblico con il servizio di vigilanza. La delibera che la giunta ha approvato lunedì 15 gennaio apre i cancelli ai cittadini anche durante il periodo scolastico: gli orari saranno dalle 9 alle 19 il sabato, la domenica e nei periodi di vacanza e dalle 6 alle 24 tutti i giorni a scuola finita.

LA DECISIONE - «La decisione è stata presa su impulso degli abitanti e in accordo con la dirigenza scolastica - spiega Valeria Varnero, assessore ai parchi e giardini -. Si tratta dell’unica vera area verde di Riva, insieme a Piazza del Monte dove però è più lo spazio per giochi e sport. Ci è sembrato giusto aprirla il più possibile ai cittadini. Monitoreremo comunque, insieme agli abitanti del quartiere, l’andamento dell’esperimento, pronti a prendere provvedimenti se lo spazio pubblico venisse usato in modo non corretto».