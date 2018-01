Gaglianico: "pizzicato" mentre abbandona rifiuti ingombranti

GAGLIANICO - Continua, in paese, da parte della Polizia Locale, l'attività di contrasto all'indiscriminato abbandono di rifiuti. Dopo la realizzazione dell'isola ecologica di piazza Repubblica, dove sono stati posizionati cassonetti per la raccolta di vetro, olio, abiti e plastica, qualcuno aveva pensato bene di poter lasciare lì anche materiale ingombrante, in contrasto con normative e regolamenti. Non aveva però fatto i conti con il sistema di videosorveglianza.

I FATTI - Agli agenti, dopo aver trovato i grossi sacchi di spazzatura, è bastato controllare i fotogrammi per identificare il soggetto. Si tratta di un uomo di 59 anni, E.A., residente in paese e di origini straniere, che adesso rischia una sanzione di 3 mila euro. E a fronte di questi episodi di inciviltà, il sindaco Paolo Maggia ricorda che i rifiuti ingombranti possono essere portati direttamente nella sede di Seab, dove il ritiro è gratuito. Inoltre, a breve, visti i risultati, verrà ulteriormente potenziato il sistema di videosorveglianza.