Biella: rubati oro e oggetti di valore

BIELLA - Monili in oro e altri oggetti di valore sono finiti nel bottino dei ladri che ieri, martedì 16 gennaio, hanno colpito in via Galileo Galilei a Biella. I soliti ignoti, nel tardo pomeriggio, approfittando dell'assenza del padrone di casa, un uomo di 78 anni, durata circa un'ora, sono entrati nell'alloggio forzando una finestra. Dopo aver messo tutto a soqquadro, se ne sono andati con un bottino il cui valore non è ancora stato quantificato. Al derubato non è rimasto altro da fare che denunciare l'accaduto ai carabinieri.