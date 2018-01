Polizia: due denunciati per ubriachezza molesta

BIELLA - Sono due le persone fermate e denunciate, questa notte, dagli agenti delle Volanti. Non erano nemmeno le due quando, davanti a un locale pubblico, alle porte di Biella, è scoppiato un violento litigio tra quattro persone. In particolare, due di loro stavano aggredendo verbalmente le altre, per futili motivi. Quando sul posto è arrivata la pattuglia, ha scoperto che un paio dei coinvolti erano ubriachi. Uno di loro, un cittadino marocchino di 32 anni, si è rifiutato di fornire i documenti ed è stato portato in Questura per l'identificazione. Oltre alla denuncia per non aver esibito i documenti è stato indagato, insieme al rumeno 35enne, che era con lui, per ubriachezza molesta. Le altre due persone coinvolte, a loro danno, nel diverbio, sono state lasciate libere di andarsene.