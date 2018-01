Volanti: bloccata coppia di pregiudicati

BIELLA - Si aggiravano nei pressi di una zona residenziale di Biella con fare sospetto. A notare la coppia, lui trentenne e lei di due anni più giovane, entrambi pregiudicati per furto, è stata una volante della Polizia. Dopo averli tenuti d'occhio per qualche minuto, gli agenti li hanno bloccati e identificati. Ma non solo. Li hanno anche invitati a mostrare gli oggetti che erano in loro possesso. È stato allora che è spuntato un coltello a doppia lama, di genere proibito, che è costato all'uomo una denuncia.