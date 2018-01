Nuovo acquisto in casa Brc, arriva Incarbone

BIELLA - Un nuovo giocatore si aggiunge alla rosa di Edilnol Biella Rugby fino alla fine della stagione. Si tratta del quasi ventunenne ragusano Aldo Incarbone, a Biella da lunedì dopo un inizio di stagione in Serie A con la maglia del VII Torino Rugby. Incarbone, ha iniziato a giocare a rugby tra le fila delle giovanili del club Salvatore Padua di Ragusa e dopo essere stato selezionato all’Accademia Fir U18 di Catania, ha giocato nella stagione 2015/2016 per l’Accademia U20 ‘Ivan Francescato’ di Parma un totale di 16 partite, sei delle quali da titolare. Nella stagione 2016/2017 ha giocato in Serie A con il Pesaro e dall’agosto di quest’anno era passato al club torinese con il quale ha giocato fino ad ottobre, quando un infortunio lo ha costretto ad abbandonare momentaneamente il campo. Frequenta la facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Torino.

IL GIOCATORE - Le parole di Aldo Incarbone: «Rientro da un infortunio ed ho necessità di ritrovare il giusto ritmo di gioco, questo il motivo per cui sono passato da un club di Serie A ad uno di B, che rimane comunque un buon libello, ma soprattutto, devo ammettere che con VII Torino non mi sono trovato molto bene, così quando ho saputo che il Biella Rugby aveva necessità di un trequarti, mi sono proposto con entusiasmo. Qui sono stato accolto molto bene ed ho già avuto modo di allenarmi sia in palestra con il preparatore Ceria, sia sul campo con i miei nuovi compagni. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione della squadra».



MUSSO - Corrado Musso nel ruolo di direttore sportivo Brc: «Con la decisione di Alessandro Ghitalla di ritirarsi per impegni di famiglia, il ritorno in Sudafrica di Paolo Cerruti, e Luca Caiazzo ancora infortunato, il numero dei trequarti disponibili si è ridotto in modo significativo. Da qui la necessità di ricercare un giocatore in grado di colmare le mancanze. Trovare elementi validi a questo punto della stagione non è cosa facile, ma fortunatamente ci siamo riusciti. Con Aldo siamo sicuri di aver fatto la scelta giusta: è in grado di ricoprire diversi ruoli, dal mediano di mischia all’ala e ha alle spalle una buona esperienza di rugby di alto livello che, sono sicuro, non tarderà a mettere a disposizione della squadra».