BIELLA - Franco Bessi riconfermato alla guida del Panathlon club Biella. L’attuale presidente ha ottenuto nell’assemblea dei soci la riconferma alla guida del cosiddetto senato sportivo biellese per un secondo mandato da svolgere nel biennio 2018-2019. È parzialmente variata invece la composizione del consiglio direttivo che provvederà ad assegnare le altre cariche in occasione della sua prima seduta già fissata per martedì 23 gennaio.

ELETTI - Sono stati eletti i soci Mario Banfo, Milena Biollino, Donatella Eterno, Manuela Gromo, Mario Janno, Raffaella Merlo Bilotti, Luca Monteleone, Piero Ramella e Alessio Seresini. Il collegio dei revisori dei conti è composto da Pino Cataldo, Giusi Cenedese, Ezio Dionisi, Enrico Peretti e Renato Vallivero, mentre quello dei probiviri vede a ruolo Bruno Cerutti, Davide Gori, Sergio Masserano, Alessio Rossato e Orazio Scanzio.