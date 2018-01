Romena cercava di rubare merce per 600 euro

BIELLA - Una 22enne di origini romene, residente a Torino, è stata denunciata dai carabinieri per furto e munita di foglio di via obbligatorio. La donna, insieme a un complice tuttora ricercato, era entrata in un supermercato del Biellese, munita di una borsa schermata, in modo da poter oltrepassare le barriere antitaccheggio senza far scattare l'allarme. Velocemente, passando da una corsia all'altra, aveva iniziato a fare incetta di prodotti, in particolare cosmetici, per un valore di circa 600 euro. I suoi movimenti erano però stati notati dal personale dell'esercizio commerciale, che è riuscito a bloccarla prima che potesse darsi alla fuga, in attesa dell'arrivo dei militari dell'Arma.