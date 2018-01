Dorzano: chiuso un circolo per violazioni amministrative

BIELLA - Ufficialmente era un circolo, mentre in realtà all'interno venivano somministrati cibi e bevande anche ai non soci. A scoprirlo sono stati gli agenti della Squadra amministrativa della Questura di Biella, che ha imposto i sigilli per due settimane al locale di Dorzano. Il controllo, come ha spiegato il dirigente del servizio, Stefano Traviglia, era partito lo scorso ottobre, dopo che il vice presidente del sedicente circolo, oltre che figlio dello stesso presidente, era stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti. Le indagini avviate in seguito, in questo caso di tipo amministrativo, hanno permesso di scoprire la violazione che ha portato alla sospensione dell'attività commerciale per 15 giorni. Ma non solo. I suoi vertici sono stati sanzionati e dovranno sborsare 5 mila euro.