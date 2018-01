Volanti: bloccato pirata della strada

BIELLA - Causa un incidente e scappa, per essere bloccato poco dopo dalla Polizia. È un automobilista di Occhieppo Inferiore che ieri, mercoledì 17 gennaio, al volante di una Volkswagen, si è scontrato con altri due veicoli in via Frassati, in centro paese. Forse preso dal panico, visto che gli altri conducenti avevano riportato lesioni, si era dato alla fuga. Qualcuno, però aveva immediatamente contattato le Forze dell'Ordine e in pochi istanti una Volante era giunta sul posto. L'intuito degli agenti li ha portati a ritrovare l'auto poco distante, in via Piave, nei pressi di un'officina. Dentro il proprietario che, alla vista delle divise, ha confessato. Ora verrà denunciato per omissione di soccorso.