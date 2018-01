Via Pietro Micca, da lunedì 22 gennaio chiude al traffico l’altra carreggiata

BIELLA - «Cambia corsia» il cantiere per il rifacimento del passaggio pedonale cubettato di via Pietro Micca: accadrà a partire da lunedì 22 gennaio quando a essere chiusa alle auto sarà la carreggiata in direzione Sud, nel tratto tra l’incrocio con via Oberdan e la rotonda con via La Marmora. Il blocco alle auto durerà due settimane, fino al 5 febbraio. Il principale percorso alternativo per chi scende da piazza La Marmora è la svolta a destra in via Oberdan con il ritorno in via La Marmora da via Garlanda e la possibilità di invertire la marcia alla rotonda della Provincia. E’ possibile anche svoltare in via Villani da piazza La Marmora e da qui proseguire in direzione Sud o passando da via Bona o raggiungendo via Quintino Sella. Non richiede la chiusura alle auto invece l’intervento sui passaggi pedonali di via La Marmora che insistono sullo stesso incrocio: i lavori sono già in corso, ma dato che la carreggiata è più ampia, le auto hanno comunque libertà di transito nonostante una strettoia.