Compra tre lattine e cerca di pagare con 100 euro (falsi)

CERRIONE - Entra in un bar, ordina tre bevande in lattina e cerca di pagarle con una banconota da 100 euro contraffatta. È accaduto ieri, giovedì 18 dicembre, in un bar di piazza Quintino Sella, a Cerrione. Ad agire un uomo di corporatura massiccia che ha chiesto al titolare, un 27enne di Pralungo, le bibite, da portare via. Poi gli ha porto i soldi. L'altro si è accorto subito che erano falsi ma, prima di poter fare qualcosa, il malvivente è riuscito a strapparglieli di mano e a fuggire. Ora sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Già lo scorso 20 dicembre un uomo robusto, che assomiglierebbe nella descrizione a quello ricercato, aveva cercato di acquistare merce in un negozio di Biella, porgendo al commerciante una banconota, sempre da 100 euro, falsa.