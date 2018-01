Eventi a Biella, 9 cose da fare il 20 e il 21 gennaio

BIELLA – Concerti, mostre, spettacoli, appuntamenti outdoor e molto altro. Ecco qualche consiglio per destreggiarsi tra gli eventi del fine settimana e non lasciarsi sfuggire i momenti migliori.

Musica live

Sabato 20 Gennaio, al Vecchio Mulino di Valdengo, direttamente dalla capitale sabauda, i Maniaxxx con il loro psych post punk in odor di zolfo, accompagnati nell’impresa di assordarci, dai nostri locals Crushed Curcuma. A tener lontani sobrietà e buon senso, con noi i compari di Desert Serigrafia Casalinga, Wts skateboard e EK4T3.

Concerti e cultura

Domenica 21 gennaio omaggio alla canzone napoletana, Patrimonio dell’Umanità, per il concerto inaugurale di Musica e Medicina 2018. La rassegna Musica e Medicina si apre con un vivace tributo alla Canzone napoletana quale espressione d’eccellenza della «Passione» attraverso le più celebri melodie di un percorso musicale diventato Patrimonio dell’Umanità con origini lontanissime e che tutt’oggi continua ad essere esportato in tutto il mondo. Ottocento anni di storia documentata sono un mirabile esempio di alchimia estetica il cui distillato, mosaico di rara bellezza, è universalmente riconosciuto e apprezzato. L’Archetipo Ensemble sarà lo straordinario interprete e ambasciatore di questa millenaria cultura. La Passione sarà anche l’argomento trattato dal Dr. Gabriele Lanza e dalla Dott.ssa Michela Lanza che in chiave medica precederà il concerto: la professione medica nasce dalla passione e dalla forte motivazione personale che spesso rappresenta un sogno. Una scelta di vita e di studio che offre una grande gratificazione personale e realizzazione professionale.

Arte

Dal 19 gennaio all'11 marzo a Biella Piazzo, BI-Box Art Space, a Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25 presenta la mostra personale di Massimiliano Gatti. Inaugurazione venerdì 19 gennaio alle 18. La mostra è aperta da venerdì a domenica dalle 15 alle 19 oppure su appuntamento.

Libri

Alla Libreria Vittorio Giovannacci, sabato 20 gennaio, alle 18, ritorna il fortunato personaggio creato da Paolo Roversi, il giornalista investigativo Enrico Radeschi, richiamato a Milano per una nuova e complicata indagine. Milano. Durante un esclusivo party all’interno del palazzo dell’Arengario, sede del museo del Novecento, uno degli invitati viene misteriosamente ucciso sotto il quadro Il quarto stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Il vicequestore Loris Sebastiani, incaricato delle indagini, capisce subito che in quel delitto qualcosa non torna e che avrà bisogno di aiuto per catturare il misterioso hacker che si fa chiamare Mamba Nero, tenendo in scacco la polizia. Solo una persona può fare al caso suo: il giornalista e hacker Enrico Radeschi. È tempo che rientri in servizio, ovunque si nasconda da otto anni. Comincia una vera e propria partita a scacchi con Mamba Nero, che continua a mietere le sue vittime, ispirandosi a Leonardo da Vinci.

Sci per i più piccoli

Sabato 20 gennaio alle 17.30, a Bielmonte, una divertente gimcana sugli sci per bambini con la Volpina la mascotte dell'Oasi Zegna. Alle ore 17.30 fiaccolata con le torce ecologiche. Per info: Ass. Volpi della Marchetta c/o Chalet Bielmonte, 015 744126, www.oasizegna.com, info@oasizegna.com

Danze

Sabato 20 gennaio, dalle 16.30 al Polivalente di Vergnasco si terrà lo stage di danze dell'area occitana piemontese a cura di Giulia Alessio (Collettivo Artistico Mistral). In programma alcune courente della Val Chisone e la cadrìo dalla Valle Varaita. Alle 21 Bal folk con Triolet Trio (Corrado Aimar, Riccardo Aimar, Enrico Pascal), concerto e presentazione del nuovo cd. Per info: Ass. BiellaTrad, 334 3927167, associazionebiellatrad@gmail.com

Famiglie a teatro

Domenica 21 gennaio, alle 16.30, all'Opificiodellarte di Biella per la Stagione teatrale 2017/2018: Famiglie a Teatro: Dire, fare, danzare, inscena La bottega del sarto, di Babù Teatro Danza, Associazione Sosta Palmizi. Lo spettacolo, liberamente ispirato a «La valigia delle carabattole» di Ljudmila Petruševskaja, narra di un sarto che cuce abiti incredibili, di un abito davvero speciale per una strega iraconda e vanitosa, dell’ira di questa e della sua maledizione ai danni del sarto e delle conseguenti sue peripezie; di una magica valigia, che diventa un misterioso oggetto dei desideri, rincorsa, rubata, svuotata… Attraverso il dinamismo e l’espressività della danza e una gestualità che permette agli interpreti di muovere la scena, compiere magie e entrare nell’essenza delle cose, lo spettacolo racconta i temi del possesso, dell’avidità e le potenzialità della creatività. Così spiegano gli autori «…la danza è il linguaggio che abbiamo scelto per raccontare questa storia, per desiderio di collegare movimento ed oggetto cercando quelle azioni che possano essere tramite tra pensiero, oggetto ed emozione e traghettarci verso un mondo poetico».Ingresso gratuito.

Cultura

Domenica 21 gennaio dalle 15 alle 17 a Masserano presso il Palazzo dei Principi, un affascinante evento realizzato con il «Gruppo storico il Ventaglio d'argento» che ci trasporterà in un viaggio a ritroso nel tempo per scoprire com'era la vita nel Settecento nel nostro Palazzo dei Principi.

Ingresso a gruppi in tre turni: ore 15, ore 16, ore 17. Ingresso: intero 10 euro, ridotto 5 euro.

Fiabe al Castello

Domenica 21 gennaio dalle 15.30 alle 16.30, al Brich di Zumaglia, sala del Castello appuntamento con Fiabe al Castello accanto al camino. L'appuntamento offre la possibilità di ascoltare favole fantastiche, che parlano di principi e principesse, animali e luoghi misteriosi, avventure e sorprese. Davanti al grande camino acceso i bambini si potranno accomodare tra tappeti e coperte per ascoltare le letture. Come consuetudine, potranno portarsi la loro copertina e il loro peluche. l'ingresso è gratuito,e i partecipanti possono unirsi all'ascolto in qualsiasi momento. Si ricorda che il parco è sempre accessibile, tutti i giorni della settimana. Al sabato e alla domenica è inoltre aperto anche il Castello (dalle 10 al tramonto).