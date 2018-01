Sono iniziati i lavori per la realizzazione del terzo campo della Cittadella

BIELLA - Sono iniziati nella mattinata di ieri i lavori per la realizzazione del terzo campo della Cittadella del Rugby. In erba e dalle dimensioni di 80m x 50m, ideali per lo svolgimento di partite ufficiali fino alla categoria Under 14, sorgerà al fianco della tensostruttura e verrà calpestato, per la prima volta, nel mese di settembre.

LE PAROLE - Corrado Musso, responsabile marketing Brc: «Il progetto di realizzazione del terzo campo, è stato preso a cuore da Birreria Biellese nelle persone di Andrea Boccato e Yuri Bodo che si sono innamorati degli obiettivi che il Biella Rugby si è dato negli anni e che continua a darsi, tanto da rendersi disponibili alla realizzazione di uno di questi che rappresenta un investimento mirato e di grande importanza per i giovani e per il territorio. Un ringraziamento importante quello che la società che rappresento deve a loro. Biella Rugby sta inoltre terminando i nuovi spogliatoi che dovrebbero essere pronti entro la fine di febbraio. Per il completamento della Cittadella, non rimane che attendere l’inizio lavori della tribuna».