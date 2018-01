Continuano i furti nel Biellese

BIELLA - Ancora due furti nel Biellese e ancora monili in oro, e altri oggetti di valore, sottratti ai legittimi proprietari. I soliti ignoti hanno colpito, nelle ultime ore, a Coggiola e a Veglio. Nel primo caso sono entrati in una casa dopo aver forzato una finestra sul retro, mentre nel secondo attraverso il garage, comunicante, attraverso una porta, con l'alloggio. Ai derubati, accortisi dell'accaduto al loro rientro nelle rispettive abitazioni, non è rimasto altro da fare che richiedere l'intervento dei carabinieri.